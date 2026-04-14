Колишній одноклубник Зінченка не визнав провину у двох нових справах про зґвалтування

Експівзахисник лондонського Арсенала Томас Парті не визнав провину за двома новими звинуваченнями у зґвалтуванні.

Про це повідомляє Sky Sports.

У Королівському суді Саутварка 32-річний ганець заперечив причетність до дворазового зґвалтування жінки, яке за інформацією звинувачення, сталося в Лондоні в грудні 2020-го року.

Суддя погодився об'єднати ці два нові епізоди з попередніми справами футболіста для спільного розгляду. Через додавання нових звинувачень суддя попередив, що початок процесу, попередньо запланований на листопад, може бути перенесений на січень наступного року.

Нагадаємо, у липні минулого року Парті було висунуто 5 звинувачень у зґвалтуванні та одне – у сексуальному насильстві, що ймовірно сталися у 2020 та 2021 році. Він їх теж заперечує. Загалом наразі Парті не визнає провину за сімома пунктами звинувачення.

Додамо, що минулого літа ганський півзахисник залишив лондонський Арсенал та на правах вільного агента приєднався до іспанського Вільярреала.