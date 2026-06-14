Короткочасний технічний збій: ФІФА – про скандальний епізод з пенальті у матчі Катару проти Швейцарії на ЧС-2026

ФІФА пояснила, що під час трансляції матчу Катару проти Швейцарії на чемпіонаті світу 2026-го року 3-D перевірку на наявність офсайду у Ремо Фройлера після призначеного пенальті не було показано через технічний збій.

Про це повідомляє ESPN.

"Під час матчу між Катаром і Швейцарією, що відбувався в районі затоки Сан-Франциско, через короткочасний технічний збій не вдалося відобразити анімаційну графіку щодо положення м'яча перед призначенням пенальті на користь Швейцарії на 14-й хвилині. Проблему швидко вирішено".

За 4 години після закінчення гри пресслужба Міжнародної федерації футболу виклала фотографії з доказами того, що центральний півзахисник збірної Швейцарії перебував поза лінією офсайду до того моменту, як його збив у штрафному майданчику воротар катарців Махмуд Абанаду.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026

"Ця проблема не вплинула на роботу системи VAR, яка дотримувалася стандартної процедури перевірки рішення, прийнятого на полі. Лінії, які використовувала система VAR для перевірки положення відповідних гравців, не вказували на те, що нападник перебував у положенні "поза грою" в жодній із двох ситуацій, що передували призначенню пенальті".

Нагадаємо, що Буалем Хухі на 94-й хвилині вирвав для своєї команди нічию (1:1) у матчі першого туру групи В проти Швейцарії. Підопічні Мурата Якіна забили пенальті на початку першого тайму, яке призначили після того, як воротар "бордових" Махмуд Абанада зрізав Фройлера у карному майданчику.

Це рішення викликало серйозні дискусії серед вболівальницької спільноти. Колишній правий захисник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Гарі Невілл так узагалі його розкритикував, заявивши, що камера була розташована не по лінії епізоду.

Зауважимо, що наступний матч швейцарці проведуть 18 червня. Суперником буде Боснія і Герцеговина. Початок – о 22:00 (за київським часом). Тоді як збірна Катару 19 червня (о 01:00) зіграє проти Канади.