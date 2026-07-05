Гравці збірної Мексики повернули блогеру годинники Rolex на мільйон доларів через загрозу дискваліфікації від ФІФА

Гравці національної збірної Мексики повернули колекцію годинників Rolex, яка коштувала понад мільйон доларів, американському блогеру SteveWillDoit.

Про це повідомляє The Athletic.

Футболісти мексиканської команди отримали цей подарунок перед матчем з Еквадором в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Сам блогер пояснив, що цим вчинком сподівався отримати мільйон доларів за перемогу "Ацтеків".

Раніше Stevewilldoit поставив два мільйони на їхню звитягу, що у підсумку принесло йому мільйон чистого прибутку. Зауважимо, що цей блогер, якого насправді звати Стівен Делеонардіс, сам проживає в Мексиці.

Правила ФІФА забороняють командам отримувати подарунки, якщо їх пропонують як "спосіб впливу". Подібні дарунки футболісти можуть приймати лише у випадку, коли вони мають символічний характер і невелику вартість.

У разі ігнорування цього правила вірогідного правопорушника можуть відсторонити від футбольної діяльності на строк до двох років та накласти штраф у розмірі дванадцяти з половиною тисячі доларів.

Нагадаємо, що "Ель Трі" завдяки голам Кіньйонеса та Хіменеса переграла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості. Найкращим гравцем цього матчу визнали нападника збірної Мексики саме Хуліана Кіньйонеса.

Далі на мексиканців чекає протистояння з Англією в 1/8 фіналу ЧС-2026, яке відбудеться 6 липня о 03:00 (за київським часом).