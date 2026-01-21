Гравці Манчестер Сіті компенсують витрати фанатам за квитки після матчу з Буде-Глімтом

Гравці Манчестер Сіті ухвалили рішення відшкодувати фінансові витрати вболівальникам, які відвідали виїзний матч Ліги чемпіонів проти норвезького Буде-Глімт.

Про це повідомляє Goal.

Четвірка лідерів команди – Бернарду Сілва, Рубен Діаш, Ерлінг Голанд та Родрі – домовилася компенсувати витрати на подорож для 374 вболівальників, які були присутні на стадіоні "Аспміра". Загальна сума виплати складе 9 357 фунтів стерлінгів.

У спільній заяві футболісти пояснили своє рішення бажанням віддячити фанатам за відданість у складний момент:

"Наші вболівальники значать для нас все. Ми розуміємо, на які жертви йдуть наші вболівальники, коли подорожують по всьому світу, щоб підтримати нас на домашніх і виїзних матчах, і ми ніколи не будемо вважати це само собою зрозумілим. Вони – найкращі вболівальники у світі.

Ми також розуміємо, що для вболівальників, які підтримували нас у морозну погоду протягом важкого для нас вечора на полі, це була довга подорож. Оплатити вартість квитків для вболівальників, які поїхали до Бодо, – це найменше, що ми можемо зробити".

Норвезький центрфорвард Голанд персонально перепросив перед вболівальниками.

"Я не маю відповідей. Я беру на себе повну відповідальність за те, що не зміг забити голи, які повинен був забити. Я просто прошу вибачення у всіх: у кожного вболівальника Манчестер Сіті і у кожного вболівальника, який сьогодні приїхав, бо в кінцевому підсумку це соромно".

Наразі Сіті посідає сьоме місце в турнірній таблиці Ліги Чемпіонів, чим гарантував собі вихід у плейоф турніру.

Нагадаємо, виїзний матч Ліги чемпіонів проти норвезького Буде-Глімт, що відбувся у вівторок, завершився поразкою англійського клубу з рахунком 1:3. Для "містян" це друга поразка поспіль на початку 2026 року: раніше команда поступилася Манчестер Юнайтед у 22-турі Прем'єр-ліги(0:2).