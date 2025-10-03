Українська правда
Півзахисник ЛНЗ отримав виклик у збірну Косово на матчі відбору ЧС-2026

Олексій Мурзак — 3 жовтня 2025, 15:18
Півзахисник ЛНЗ отримав виклик у збірну Косово на матчі відбору ЧС-2026
Мухаррем Яшари
ЛНЗ

Півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі отримав виклик у збірну Косово на матчі зі Словенією та Швецією у відборі на ЧС-2026.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

27-річний хавбек зіграв за свою національну збірну вже 11 матчів, за які встиг забити 1 гол.

У вересні Яшарі взяв участь в обох стартових матчах своєї збірної у кваліфікації проти Швейцарії (0:4) та Швеції (2:0). З трьома набраними очками Косово йде другим у своїй відбірковій групі B.

Проти збірної Словенії Косово зіграє 10 жовтня, а потім 13 жовтня протистоятиме Швеції.

Раніше тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.

