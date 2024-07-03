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Не лише наша проблема: Ліверпуль не відпустив свою зірку на Олімпіаду-2024

Игорь Чернявский — 3 липня, 15:05
Не лише наша проблема: Ліверпуль не відпустив свою зірку на Олімпіаду-2024

Ліверпуль не дозволив єгиптянину Мохаммеду Салаху та японцю Ватару Ендо приєднатися до своїх олімпійських збірних задля участі в Іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє The Athletic.

Єгипет і Японія хотіли заявити Салаха та Ендо за квтотою 23+, але Ліверпуль відмовив федераціям цих країн. Відтак Мохаммед і Ватару проведуть передсезонну підготовку в клубі.

Раніше Українська асоціація футболу оголосила заявку олімпійської збірної. Також стало відомо, що Аргентина повезе у Париж трьох чемпіонів світу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Мохаммед Салах Олімпійські ігри-2024

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