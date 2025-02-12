Футболісти допомогли врятувати арбітра, у якого стався серцевий напад
Незвична ситуація відбулася під час одного з матчів шостого за силою іспанського дивізіону. У судді того поєдинку стався серцевий напад, проте футбоілсти допомогли врятувати його.
Про це повідомляє El Confidencial.
Інцидент трапився 9 лютого у Мадриді, коли грали Агільяс та Альцола. В середині матчу у 29-річного арбітра, який обслуговував поєдинок, зупинилося серце і він впав на землю.
Саме в цей момент кілька футболістів побігли йому на допомогу і провели серцево-легеневу реанімацію, поки не втрутилася Муніципальна аварійно-рятувальна служба з автоматичним зовнішнім дефібрилятором.
На щастя, у арбітра відновився пульс і свідомість, і його перевезли до лікарні Грегоріо Мараньон у Мадриді, де він перебуває у стабільному стані і поза небезпекою.
Повідомляється, що саме дії футболістів стали тим фактором, який зберіг неназваному арбітру життя.
Раніше стало відомо, що українська бригада арбітрів отримала призначення на єврокубкову гру під егідою УЄФА.
А легендарний італійський рефері П'єрлуїджі Колліна виступив із пропозицією щодо чергових змін до правил футболу.