Футболісти допомогли врятувати арбітра, у якого стався серцевий напад

Незвична ситуація відбулася під час одного з матчів шостого за силою іспанського дивізіону. У судді того поєдинку стався серцевий напад, проте футбоілсти допомогли врятувати його.

Про це повідомляє El Confidencial.

Інцидент трапився 9 лютого у Мадриді, коли грали Агільяс та Альцола. В середині матчу у 29-річного арбітра, який обслуговував поєдинок, зупинилося серце і він впав на землю.

Саме в цей момент кілька футболістів побігли йому на допомогу і провели серцево-легеневу реанімацію, поки не втрутилася Муніципальна аварійно-рятувальна служба з автоматичним зовнішнім дефібрилятором.

На щастя, у арбітра відновився пульс і свідомість, і його перевезли до лікарні Грегоріо Мараньон у Мадриді, де він перебуває у стабільному стані і поза небезпекою.

Повідомляється, що саме дії футболістів стали тим фактором, який зберіг неназваному арбітру життя.

Un joven, que arbitraba un partido en el polideportivo de #Moratalaz, ha sufrido una parada cardiaca.



Los jugadores han hecho #RCP hasta la llegada de @SAMUR_PC, que con un #DESA, ha logrado que recuperara pulso y consciencia.



¡¡¡Enhorabuena a todos!!!#CadenadelaVida pic.twitter.com/0Cf2RAgwZN — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) February 9, 2025

Раніше стало відомо, що українська бригада арбітрів отримала призначення на єврокубкову гру під егідою УЄФА.

А легендарний італійський рефері П'єрлуїджі Колліна виступив із пропозицією щодо чергових змін до правил футболу.