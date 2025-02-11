Колліна запропонував скасувати добивання після пенальті у футболі

Легендарний італійський футбольний арбітр П’єрлуїджі Колліна запропонував скасувати добивання після 11-метрових штрафних ударів у футболі.

64-річного фахівця цитує La Repubblica.

"Думаю, існую занадто великий розрив між можливостями воротаря та нападника при пенальті. За статистикою, реалізовуються 75% пенальті. Зазвичай, пенальті дає команді, що атакує, значно кращу можливість забити, ніж якої її позбавили через фол. А зараз у форвардів ще й є можливість добивати.

Я вже говорив про це: один удар – це єдиний шанс. Як у серії пенальті: жодного добивання. Або ти забиваєш, або ми відновлюємо гру ударом від воріт. Крім того, у такий спосіб можна буде уникнути штовханини на лінії штрафного, яка відбувається перед ударом з 11 метрів, коли гравці схожі на стадо коней", – заявив Колліна.