Анчелотті: Моя Бразилія гратиме як Реал

Новий головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті розповів, яким бачить майбутній футбол своєї команди.

Фахівець поспілкувався з ESPN.

"Моя Бразилія гратиме як Реал. Але не як Реал цього сезону, а минулого. Це те, чого я дійсно хочу.

Результати були не такими, які ми хотіли бачити. Гра команди теж була не дуже – мій відхід був прогнозованим", – розповів Анчелотті.

Нагадаємо, в середині травня "Селесао" оголосили про призначення Анчелотті на посаду головного тренера, підписавши контракт до завершення ЧС-2026 із можливістю продовження до 2030 року.

65-річний фахівець тренував Реал з 2013 по 2015 рік, після чого знову очолив команду у 2021 році. Разом з командою він завоював 15 трофеїв та став найуспішнішим тренером в історії "вершкових".

Карло Анчелотті виграв 3 Ліги чемпіонів з Реалом, 3 Клубних чемпіонати світу, 3 Суперкубки Європи, 2 чемпіонати, Кубки та Суперкубки Іспанії.

Минулий сезон "вершкові" завершили на другому місці у Ла Лізі, пропустивши вперед Барселону. У Лізі чемпіонів команда завершила свої виступи на стадії 1/4 фіналу, двічі програвши Арсеналу.

Раніше повідомлялось, що ФІФА розпочала розслідування через призначення італійця на посаду головного тренера "Селесао".