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ФІФА розпочала розслідування процесу підписання контракту між Анчелотті та збірною Бразилією

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 10:35
ФІФА розпочала розслідування процесу підписання контракту між Анчелотті та збірною Бразилією
CBF

ФІФА розпочала розслідування процесу підписання контракту між Карло Анчелотті та збірною Бразилією.

Про це повідомляє Globo.

Під підозри організацію підпав один з агентів італійського фахівця Дієго Фернандес. Він мав отримати комісійні у розмірі понад 1 мільйона євро. Втім, за інформацією ФІФА, він не є ліцензованим агентом.

Через це федерація вимагає надати повний пакет документів щодо переговорів та усіх платежів, які супроводжували угоду та мають прізвище Фернандеса.

Федерація футболу Бразилії вже встигла відповісти на підозри ФІФА та заявила про конфіденційність деяких положень контракту, а також зазначила, що умови розроблялись їх попередниками.

Нагадаємо, в середині травня "Селесао" оголосили про призначення Анчелотті на посаду головного тренера, підписавши контракт до завершення ЧС-2026 із можливістю продовження до 2030 року.

Нагадаємо, італієць не включив зіркового форварда Сантоса Неймар до заявки команди на матчі відбору.

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