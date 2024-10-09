З'явились фото гостьового комплекту форми збірної України з футболу

В середу, 9 жовтня, Українська асоціація футболу представила новий домашній і гостьовий комплекти форми збірних України на сезон-2024/2025. Технічним спонсором стала компанія adidas.

На офіційному сайті УПЛ був показаний лише домашній комплект екіпірування, але гостьовий також доступний для купівля на сайті виробника. Вартість футболки складає 3999 грн.

Дизайн нової форми має легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ» на спині. Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом.

Відзначимо, що аdidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.

Раніше початок співпраці з новим виробником прокоментував Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.