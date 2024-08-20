Горецка готовий покинути Баварію заради кількох провідних клубів Європи
Півзахисник Баварії Леон Горецка може покинути мюнхенський клуб лише заради кількох команд.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.
29-річний хавбек збірної Німеччини попри тиск з боку керівництва Баварії хоче залишитися в команді. Клуби МЛС наразі не робили жодних запитів щодо гравця, хоча звідти є інтерес.
Горецку цікавиться перехід у Реал, Барселону, Ліверпуль та ще кілька європейських команд.
Нагадаємо, що Баварія хоче, щоб Леон знайшов собі новий клуб. Півзахисник може піти тільки взимку — якщо буде отримувати дуже мало ігрового часу.
Горецка розчарований цією ситуацією, але він зберігає лояльність та професіоналізм. Новий головний тренер Баварії Венсан Компані задоволений ставленням підопічного до тренувального процесу.
Леон Горецка виступає за Баварію з 2018 року. У складі "рекордмайстра" півзахисник виграв 14 трофеїв, зокрема став володарем золотого требла в сезоні-2019/20.