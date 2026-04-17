Мілан розпочав перемовини із зіркою Баварії – інсайдер

Італійський Мілан вступив у процес перемовин із півзахисником мюнхенської Баварії Леоном Горецкою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Россонері" готові запропонувати німецькому футболісту контракт до 2029 року та зарплату у розмірі близько 5 мільйонів євро на рік, а також прописати в угоді бонусну систему.

Відзначимо, що по закінченні поточного сезону-2025/26 Горецка покине мюнхенський колектив на правах вільного агента.

Леон є головною ціллю наставника Мілана Массіміліано Аллегрі.

Також на 31-річного досвідченого півзахисника претендують два інші італійські гранди – міланський Інтер та туринський Ювентус. Також була інформація, що турецький Фенербахче включився у боротьбу за зірку Баварії.

Нагадаємо, що Горецка виступає у Мюнхені з літа 2018-го. Відтоді провів у футболці гранда Німеччини 304 матчі, у яких він відзначився 49 голами та 51 асистом.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 за Баварію вже забив 3 м'ячі та віддав стільки ж гольових передач у 40 зіграних поєдинках.

Наостанок Леон може стати переможцем Ліги чемпіонів, де Баварія дісталася до півфіналу, у якому зустрінеться з французьким ПСЖ (28 квітня та 6 травня), а також стати чемпіоном Бундесліги (перше місце після 29 турів, 76 очок) та тріумфатором Кубка Німеччини. Мюнхенці 22 квітня зіграють проти Баєра у півфіналі кубкового турніру.