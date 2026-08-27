Астон Вілла підписала контракт з півзахисником збірної Німеччини

Астон Вілла оголосила про підписання контракту з німецьким півзахисником Леоном Горецкою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента, адже його контракт з Баварією сплив влітку. Деталі угоди не розголошуються.

Півзахисник розпочав свою кар'єру у Бохум, а потім перейшов до Шальке 04. З 2018 року виступав за Баварію, з якою виграв сім титулів Бундесліги та став переможцем Ліги чемпіонів. Також в активі 31-річного хавбека 73 матчі за збірну Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Вілла домовилась про перехід нападник Челсі та збірної Сенегалу Ніколаса Джексона.