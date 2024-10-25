Cин легендарного Пеле назвав фаворита на отримання "Золотого м'яча"

Бразилець Жошуа Ду Насіменто, який є сином легендарного Пеле, вважає, що форвард мадридського Реала заслужив отримати "Золотий м'яч".

Його слова наводить видання Cadena SER.

"Він став гравцем іншого рівня, дуже додав, став кращим. Пам'ятаю, що кілька років тому йому важко було забивати голи, особливо такі як у матчі Ліги чемпіонів із Боруссією. Вінісіус заслужив "Золотий м'яч" після дуже гарного сезону. Йому тільки не вистачило перемоги на Кубку Америки", – сказав Жошуа ду Насіменто.

У нинішньому сезоні Жуніор за Реал провів ​​13 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився п'ятьма голами та сімома результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 200 млн євро.

Нагадаємо, ЗМІ називають Вінісіуса головним фаворитом на "Золотий м`яч". У мадридському Реалі також вірять, що саме їхній представник виграє найпрестижнішу індивідуальну нагороду серед футболістів.