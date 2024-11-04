Арбітр допомагав одній команді: Бартулович – про поразку Зорі від ЛНЗ

Головний тренер Зорі Младен Бартулович висловив невдоволення суддівством у матчі 12 туру проти ЛНЗ.

Його слова наводить УПЛ-ТБ.

"Дуже прикра поразка, на яку ми не заслуговували сьогодні. Вважаю, що ми дуже добре грали, особливо 1-й тайм. 2-й тайм ми теж дуже добре почали. Не зупинялись, грали так само. Можливо, трохи додав ЛНЗ.

Прості моменти, і ми отримуємо не обов'язкові, на мою думку, голи. Подача, рикошет… Просто дуже прикро програвати матчі, коли ми так добре грали. У нас було дуже багато моментів", – зазначив наставник луганського клубу.

За його словами, у його підопічних було дуже велике бажання перемогти та й взагалі команда мала гарний натрій, але арбітр погано судив матч.

"Можливо, дуже велике бажання було сьогодні, дуже гарний настрій був у команди. Дуже хотіли виграти. Можливо, це завадило. Вважаю, що суддя дуже погано судив. Він допомагав одній команді. Мичин вдарив ліктем Тілля – жовта. У такому ж моменті він не дає жовту для ЛНЗ.

Було ще багато моментів, які він трактував по-різному. Це відчувається, і це впливає на команду. Команда це відчуває. Він не вплинув на якийсь момент, який вирішив долю матчу, але таких моментів було багато, і це впливає на матч", – підкреслив Бартулович.

Завдяки цій перемозі ЛНЗ зрівнявся за очками з Кривбасом та Карпатами – тепер у кожної з цих трьох команд по 18 залікових пунктів. Зоря залишилася на 9 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, вчора в центральному матчі туру Олександрія мінімально здолала Полісся, а Динамо розгромило Інгулець з рахунком 5:2.