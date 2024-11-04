ЛНЗ оформив камбек у матчі проти Зорі

ЛНЗ здобув вольову перемогу над Зорею в 12 турі чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Зоря вийшла вперед у середині другого тайму. Петар Мічин отримав передачу у чужому штрафному, майстерно розібрався з візаві й акуратним ударом поклав м’яч у дальній кут.

По перерві на поле вийшов зовсім інший ЛНЗ. Ігрова перевага черкаської команди конвертувалася в голи. На 60-й хвилині Момо сильно пробив з-за меж штрафного, воротар відбив перед собою, чим одразу ж скористався Дмитро Топалов – 1:1.

Переможний гол ЛНЗ забив за 10 хвилин до кінця зустрічі. Ейнел Соареш не реалізував вихід сам-на-сам із голкіпером, але м’яч відскочив до Молло Бессали і той відправив його в напівпусті ворота.

Чемпіонат України – УПЛ

4 листопада, 12 тур

Зоря – ЛНЗ 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Мічин 27, 1:1 – Топалов 60, 1:2 – Бессала 80

Зоря: Турбаєвський, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Дришлюк, Слесар, Яцик, Мічин, Горбач (Супряга 77), Будківський.

ЛНЗ: Кучеренко, Пасіч, Дайко (Муравський 9), Саліху, Путря, Нонікашвілі, Яшарі, Тілль, Топалов (Соареш 71), Молло (Халайла 88), Момо.

Попередження: Мічин, Бартулович, Горбач – Карраско

Завдяки цій перемозі ЛНЗ зрівнявся за очками з Кривбасом та Карпатами – тепер у кожної з цих трьох команд по 18 залікових пунктів. Зоря залишилася на 9 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, вчора в центральному матчі туру Олександрія мінімально здолала Полісся, а Динамо розгромило Інгулець з рахунком 5:2.