Максимальні амбіції: Бартулович – про цілі Харкова на сезон-2026/27

Головний тренер футбольного клубу Харків Младен Бартулович розповів, що його команда хоче якомога вище фінішувати у турнірній таблиці УПЛ-2026/27.

Про це він висловився в інтерв'ю "Українському футболу".

"Ми особливо не дивимося на турнірну таблицю, а рухаємося від матчу до матчу. Попереду в нас непроста виїзна гра з Епіцентром, тому зараз зосереджені на найближчому поєдинку. Турнірну таблицю будемо оцінювати вже наприкінці чемпіонату. Звісно, у нас є мета й мрія – фінішувати якомога вище", – відповів наставник харків'ян.

40-річний спеціаліст додав, що харківський колектив також ставить перед собою максимальні цілі на Кубок України.

"Наші амбіції в Кубку України максимальні. Ми налаштовуємо хлопців на боротьбу в кожному турнірі й завжди прагнемо досягати найкращих результатів. Саме так і працюємо", – заявив Бартулович.

Після 9-ти турів підопічні хорватського коуча замикають трійку лідерів УПЛ, маючи у своєму активі 18 балів. В останньому поєдинку команда Бартуловича у вольовому стилі обіграла Лівий Берег (2:1). У наступному матчі харків'яни зустрінуться з Епіцентром – 24 жовтня о 13:00.

Також Харків пробився до 1/8 фіналу Кубку, у якому зіграє проти Маяка (Сарни). Зустріч запланована на 27 жовтня та розпочнеться о 12:00.

Додамо, що у минулому сезоні-2025/26 Харків фінішував на 5-му місці у першості (51 пункт) та дістався до півфіналу Кубку України, у якому по пенальті несподівано вилетів від Чернігова.