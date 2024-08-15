Мічел розповів, чому не залишив Жирону після фантастичного сезону
Мічел Санчес
ФК Жирона
Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів, що не залишив команду після успішного сезону через те, що них чекає великий сезон, а також чекають матчі Ліги чемпіонів.
Його слова передає AS.
"Цього літа я не отримав жодної пропозиції. Думаю, це пов'язано з тим, що я заздалегідь чітко вказав, що нікуди зараз не піду і продовжу роботу з Жироною. Попереду нас чекає великий сезон, чекають матчі Ліги чемпіонів", — сказав Мічел.
Нагадаємо, в це міжсезоння Жирона продала одразу кілька ключових гравців, зокрема Артема Довбика, Алейша Гарсію, Савіньйо та інших.
Минулого сезону "червоно-білі" встановили найкраще досягнення в історії клубу, посівши третє місце чемпіонату Іспанії.