Мічел розповів, чому не залишив Жирону після фантастичного сезону

Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів, що не залишив команду після успішного сезону через те, що них чекає великий сезон, а також чекають матчі Ліги чемпіонів.

Його слова передає AS.

"Цього літа я не отримав жодної пропозиції. Думаю, це пов'язано з тим, що я заздалегідь чітко вказав, що нікуди зараз не піду і продовжу роботу з Жироною. Попереду нас чекає великий сезон, чекають матчі Ліги чемпіонів", — сказав Мічел.

Нагадаємо, в це міжсезоння Жирона продала одразу кілька ключових гравців, зокрема Артема Довбика, Алейша Гарсію, Савіньйо та інших.

Минулого сезону "червоно-білі" встановили найкраще досягнення в історії клубу, посівши третє місце чемпіонату Іспанії.