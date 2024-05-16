Визначилося покарання Аллегрі після фіналу Кубку Італії

Спортивний суддя Алессандро Зампоне визначив покарання для головного тренера Ювентуса Массіміліано Аллегрі за підсумками фінального матчу Кубку Італії, в якому туринці мінімально переграли Аталанту (1:0).

Про це йдеться на офіційному сайті Серії А.

Італійський фахівець отримав два матчі дискваліфікації в Кубку та штраф у розмірі 5 тисяч євро. Аллегрі на 50-й хвилині поєдинку підійшов до четвертого арбітра та в агресивній формі намагався висловити своє незадоволення рішенням рефері.

Нагадаємо, що після гри Массіміліано погрожував директору італійської газети Tuttosport Гвідо Вачіаго.

Напередодні стало відомо, що Ювентус може звільнити головного тренера за два тури до завершення чемпіонату Італії. Також визначилися деталі контракту нового наставника "б'янконері".

До кінця сезону Юве очікує гра з Болоньєю 20 травня та через 6 днів поєдинок проти Монци.