Думали про те, щоб не програти: Максимов прокоментував нічию з Вересом в 11 турі УПЛ
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував нічийний результат у матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги проти Вереса, подякувавши своїм гравцям.
Слова тренера наводить пресслужба полтавського клубу.
"Коли їхали до Рівного, думали про те, аби не програти. Бо зараз у турнірній таблиці посідаємо невисоку позицію. Важливо не впасти ще нижче. Дякую команді за нічию. Могли перемогти, вели по ходу гри. Та наприкінці могли і програти сьогодні. Були моменти біля наших воріт.
Хотілося перемогти. Після непростого першого тайму у другій половині гра нам вдавалася. І ми, і Верес боремося за виживання. Цю гру можна занести в актив обом командам. Взяли по очку, і рухаємось далі.
Щодо того, яких змін чекати в команді зараз – усе залежить від керівництва. Ми всі розуміємо, що в країні війна. Найголовніше, що ми досі граємо у футбол, а вся країна вболіває за ЗСУ. Переможемо у війні, тоді подумаємо і про футбол", – підкреслив Максимов.
Нагадаємо, Максимов у Ворсклі замінив Сергія Долганського, з яким команда зазнала трьох поразок поспіль. Його контракт розрахований до червня 2026 року.
Наразі положення команд в турнірній таблиці не змінилося, Ворскла залишилася на 12-й сходинці, маючи в активі 10 очок, Верес розташувався на одну позицию вище з 11 балами.