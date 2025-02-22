По одному туру рано робити висновки: наставник Вереса – про перемогу в матчі з Кривбасом

Головний тренер Вереса Олег Шандрук поділився враженнями від впевненої перемоги над Кривбасом у 18 турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що зарано робити висновки.

Його слова наводить пресслужба рівненського клубу.

"Одну із ключових ролей у сьогоднішній грі зіграв фактор свого поля. Атмосфера домашнього поля, свої вболівальники. Про що ще мріяти? Це збіг обставин, який точно зіграв нам на користь. Щойно ми дізналися про можливість зіграти цей матч на своєму полі – одразу доклали максимум зусиль, щоб все організувати.



Сьогодні ми непогано виглядали фізично. Хорошу роботу виконали на зборах. Кривбас завжди виділявся фізичними якостями, але ми добре виглядали на їх фоні. Це мене тішить. Хороші декілька сейвів зробив Кожухар. Добре захищалася вся команда. Але він дуже надійно відіграв, організовував оборону", – сказав тренер.