Нам дали ляпаса по одному місцю: Вернидуб – про поразку від Вереса у 18 турі УПЛ

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував поразку Вересу (0:3) у матчі 18-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що суперник заслужив на перемогу.

Слова тренера наводить пресслужба рівненського клубу.

"Вітаю місто Рівне і Верес з перемогою. Вони на це заслужили. За тим бажанням і рівнем зарядженості, з якими вони виходили на поле, було помітно, що вони битимуться за перемогу. Ми виходили грати в інший футбол – академічний. Такий футбол у весняній частині сезону не пройде. Це моя помилка. Тому прошу не звинувачувати футболістів.



Всі три пропущені м'ячі – це дитячі помилки. Особливо – перший. Тут нічого навіть коментувати. У нас сьогодні був шанс, але ми його не використали. Сьогодні нам дали ляпаса по одному місцю. Потрібно цей матч розбирати і прагнути не повторювати таких помилок", – сказав Вернидуб.