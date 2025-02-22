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Нам дали ляпаса по одному місцю: Вернидуб – про поразку від Вереса у 18 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 22 лютого 2025, 21:43
Нам дали ляпаса по одному місцю: Вернидуб – про поразку від Вереса у 18 турі УПЛ
Юрій Вернидуб
НК Верес

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував поразку Вересу (0:3) у матчі 18-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що суперник заслужив на перемогу.

Слова тренера наводить пресслужба рівненського клубу.

"Вітаю місто Рівне і Верес з перемогою. Вони на це заслужили. За тим бажанням і рівнем зарядженості, з якими вони виходили на поле, було помітно, що вони битимуться за перемогу. Ми виходили грати в інший футбол – академічний. Такий футбол у весняній частині сезону не пройде. Це моя помилка. Тому прошу не звинувачувати футболістів.

Всі три пропущені м'ячі – це дитячі помилки. Особливо – перший. Тут нічого навіть коментувати. У нас сьогодні був шанс, але ми його не використали. Сьогодні нам дали ляпаса по одному місцю. Потрібно цей матч розбирати і прагнути не повторювати таких помилок", – сказав Вернидуб.

Попри поразку Кривбас зберіг 4 сходинку в турнірній таблиці, маючи 31 бал. Верес віднявся на восьму позицію з 22 очками в активі.

Нагадаємо, матч першого кола завершився впевненою перемогою криворіжців з рахунком 2:0.

Верес Юрій Вернидуб Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

Верес

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