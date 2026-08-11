Іберія 1999 дотиснула Ларн і гарантувала Грузії єврокубкову осінь уперше за 22 роки

У вівторок, 11 серпня, відбувся перший матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Грузинська Іберія 1999, яку очолює український тренер Андрій Демченко, у додатковий час переграла Ларн з Північної Ірландії. Переможний го в активі 22-річного півзахисника Ніки Сіхарулашвілі.

У стартовому складі Іберії 1999 вийшов Гіоргі Куція, який належить Вересу та виступає за грузинський клуб на правах оренди. Також в овертаймі з'явився вихованець Шахтаря Ельдар Кулієв.

Зазначимо, що вперше за 22 сезони грузинський клуб гарантував собі участь в основному етапі єврокубків. Останнім представником країни на цій стадії турніру було тбіліське Динамо у розіграші Кубка УЄФА-2004/05.

Ліга Європи-2026/27

Третій кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

11 серпня

Іберія 1999 (Грузія) – Ларн (Північна Ірландія) 2:1 (0:0)

(перший матч 0:0)

Голи: 1:0 – 74 Бедошвілі, 1:1 – 76 Сімпсон, 2:1 – 102 Сіхарулашвілі

Напередодні Бенфіка Трубіна та Судакова дізналася потенційних суперників по плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Також напередодні УЄФА вніс зміни до регламентів єврокубків стосовно дискваліфікацій за перебір жовтих карток.