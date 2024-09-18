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Сікану діагностували перелом носа – джерело

Руслан Травкін — 18 вересня, 22:54
Сікану діагностували перелом носа – джерело
Данило Сікан
x.com/FCShakhtar

Форварду Шахтаря Данилу Сікану зламали ніс у матчі першого туру Ліги чемпіонів проти Болоньї (0:0).

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у телеграм-каналі.

Бурбас уточнює, що обійшлося без струсу мозку, тому гравець невдовзі має повернутися на поле, але, скоріше за все, буде грати у захисній масці.

Зазначимо, травму Сікан отримав на 35 хвилині зустрічі, отримавши удар кулаком в обличчя від воротаря господарів Лукаша Скорупського в ігровому епізоді.

Данило опублікував у власному Instagram-акаунті фото з роздягальні після гри, на якому добре видно наслідки травми.

23-річний Сікан за 5 матчів УПЛ забив 3 голи. Портал transfermarkt оцінює футболіста у 7 млн євро.

Ігор Бурбас Ліга чемпіонів травма Шахтар Данило Сікан

Данило Сікан

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