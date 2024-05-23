Пушич — про можливий перехід у Феєнорд: У футболі немає нічого неможливого

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич заявив, що не виключає перехід у нідерландський Феєнорд.

Слова боснійського фахівця передає видання AD.

"Так, я знаю, що мене сватають у Феєнорд. Приємно це чути, і ти знаєш, що у футболі немає нічого неможливого", — заявив Пушич.

Боснійський наставник очолив донецький клуб у жовтні 2023 року, перейшовши з Феєнорда, де він був асистентом Арне Слота. Контракт Маріно з "гірниками" розрахований до 2026 року.

Нагадаємо, Шахтар під керівництвом Пушича достроково виграв чемпіонат України сезону-2023/24 після перемоги над Динамо в очному протистоянні.

Зазначимо, що Феєнорд знаходиться без головного тренера після переходу Слота в Ліверпуль.