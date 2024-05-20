Слот — новий головний тренер Ліверпуля
Нідерландець екснаставник Феєнорда Арне Слот став новим головним тренером Ліверпуля.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Слот замінить Юргена Клоппа, який залишив клуб за підсумками сезону-2023/24.
Контракт з наставником стане чинним 1 червня, після того, як він отримає дозвіл на роботу в Англії.
Раніше повідомлялося, що мерсисайдці виплатять Феєнорду компенсацію у розмірі 13-15 млн євро за перехід наставника.
Слот очолював Феєнорд з 2021 року, з яким минулого сезону став чемпіоном Нідерландів. У кампанії-2023/24 виграв Кубок Нідерландів та "срібло" чемпіонату, який гарантував команді вихід до групового етапу Ліги чемпіонів.
За підсумками минулого сезону Ліверпуль зайняв третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії та пробився у груповий етап Ліги чемпіонів.