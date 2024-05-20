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Слот — новий головний тренер Ліверпуля

Олександр Булава — 20 травня, 19:36
Слот — новий головний тренер Ліверпуля

Нідерландець екснаставник Феєнорда Арне Слот став новим головним тренером Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Слот замінить Юргена Клоппа, який залишив клуб за підсумками сезону-2023/24.

Контракт з наставником стане чинним 1 червня, після того, як він отримає дозвіл на роботу в Англії.

Раніше повідомлялося, що мерсисайдці виплатять Феєнорду компенсацію у розмірі 13-15 млн євро за перехід наставника.

Слот очолював Феєнорд з 2021 року, з яким минулого сезону став чемпіоном Нідерландів. У кампанії-2023/24 виграв Кубок Нідерландів та "срібло" чемпіонату, який гарантував команді вихід до групового етапу Ліги чемпіонів.

За підсумками минулого сезону Ліверпуль зайняв третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії та пробився у груповий етап Ліги чемпіонів.

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