Довбик на правах оренди може змінити клубну прописку в Серії А

Український форвард Роми Артем Довбик з наступного сезону може перейти до Фіорентини.

Про це повідомляє Roma Press.

За інформацією видання, перехід може відбутися на правах оренди. Водночас у зворотному напрямку до римського клубу відправиться нападник Роберто Пікколі.

Нагадаємо, у січні цього року Артем переніс хірургічне втручання на травмованих зв'язках стегна.

У поточному сезоні він провів за римський клуб 17 поєдинків, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Напередодні ЗМІ також повідомили, що нападник може залишити римський клуб по завершенні поточного сезону.