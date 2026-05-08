Усі розділи
Довбик на правах оренди може змінити клубну прописку в Серії А

Олексій Мурзак — 8 травня 2026, 21:13
Український форвард Роми Артем Довбик з наступного сезону може перейти до Фіорентини.

Про це повідомляє Roma Press.

За інформацією видання, перехід може відбутися на правах оренди. Водночас у зворотному напрямку до римського клубу відправиться нападник Роберто Пікколі.

Нагадаємо, у січні цього року Артем переніс хірургічне втручання на травмованих зв'язках стегна.

У поточному сезоні він провів за римський клуб 17 поєдинків, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Напередодні ЗМІ також повідомили, що нападник може залишити римський клуб по завершенні поточного сезону.

