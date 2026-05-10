Довбик повернеться до повноцінних тренувань наступного тижня

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик повернеться до повноцінних тренувань у загальній групі римлян уже наступного тижня.

Про це повідомляє RomaNews.

Нещодавно Довбик літав у Турку (Фінляндія) на консультацію до лікаря Лассе Леймпанена, який раніше робив йому операцію. Після обстеження фінський фахівець дав добро форварду на повернення до повноцінних тренувань.

Це означає, що Довбик зможе взяти участь у двох заключних матчах Роми у поточному сезоні Серії А – проти Лаціо та Верони, які відбудуться 17 і 24 травня відповідно.

Нагадаємо, у січні Довбик переніс операцію на зв'язках стегна. У поточному сезоні на рахунку 28-річного українського нападника 3 голи та 2 асисти в 17 матчах у всіх турнірах.