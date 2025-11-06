Довбик відзначився асистом у матчі Роми проти Рейнджерс в Лізі Європи

Нападник збірної України Артем Довбик відзначився результативною передачею в матчі 4 туру основного етапу Ліги Європи проти шотландського Рейнджерс.

Українець асистував на 37 хвилині, віддавши передачу на Лоренцо Пеллегріні, якому залишилося лише пробити повз голкіпера. Цей гол дозволив Ромі зробити рахунок 2:0.

Для Довбика це друга результативна передача в сезоні-2025/26. Також у нього 2 голи за вже 13 матчів у складі італійської команди.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Мілан і Рома знову вийшли на контакт щодо потенційного обміну нападників Артема Довбика та Сантьяго Хіменеса. Раніше повідомлялось, що екстренер Довбика може очолити Дженоа.