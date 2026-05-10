Матч Роми Довбика можуть перенести через фінал тенісного турніру в Римі

У межах 37-го туру чемпіонату Італії з футболу Рома, у складі якої виступає Артем Довбик, зустрінеться з Лаціо. Однак наразі досі немає точної дати та часу гри.

Очікується, що зустріч відбудеться у неділю, 17 травня. Однак у цей же день в Римі пройде фінал престижного тенісного турніру WTA 1000, тому італійське дербі можуть перенести на понеділок.

Таку ідею запропонував начальник поліції Риму Роберто Мазуччі, його слова передає Calciomercato.

"Враховуючи, що ми готові впоратися з будь-чим, навіть зі складними одночасними змаганнями, мені здається розумним не проводити в один день Міжнародний чемпіонат з тенісу, який став глобальною подією. Подією такою ж важливою, як і дербі", – сказав Мазуччі.

Зауважимо, що 10 травня Рома зіграє проти Парми.

Нагадаємо, нещодавно Довбик літав у Турку (Фінляндія) на консультацію до лікаря Лассе Леймпанена, який раніше робив йому операцію. Після обстеження фінський фахівець дав добро форварду на повернення до повноцінних тренувань.

Це означає, що Довбик зможе взяти участь у двох заключних матчах Роми у поточному сезоні Серії А – проти Лаціо та Верони.

