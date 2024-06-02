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До цього ніколи не звикнеш: Анчелотті прокоментував перемогу Реала у фіналі ЛЧ

Микола Дендак — 2 червня, 00:55
До цього ніколи не звикнеш: Анчелотті прокоментував перемогу Реала у фіналі ЛЧ

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, що перемога над Боруссією Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів далась "вершковим" важко.

Його слова передає УЄФА з посиланням на Movistar.

"До цього ніколи не звикнеш. Було дуже важко, набагато важче, ніж ми думали, що буде. Перший тайм довелося потерпіти, другий тайм ми менше втрачали м'яч, грали краще — але це вже дрібниці. Ми перемогли. Казка продовжується", — сказав наставник.

Нагадаємо, королівський клуб переміг з рахунком 2:0. Найкращим гравцем матчу став Дані Карвахаль. Цей гол дозволив йому встановити рекорд Реала.

Боруссія Дортмунд Реал Мадрид Карло Анчелотті Ліга чемпіонів-2023/24

Карло Анчелотті

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