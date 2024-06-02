До цього ніколи не звикнеш: Анчелотті прокоментував перемогу Реала у фіналі ЛЧ
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, що перемога над Боруссією Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів далась "вершковим" важко.
Його слова передає УЄФА з посиланням на Movistar.
"До цього ніколи не звикнеш. Було дуже важко, набагато важче, ніж ми думали, що буде. Перший тайм довелося потерпіти, другий тайм ми менше втрачали м'яч, грали краще — але це вже дрібниці. Ми перемогли. Казка продовжується", — сказав наставник.
Нагадаємо, королівський клуб переміг з рахунком 2:0. Найкращим гравцем матчу став Дані Карвахаль. Цей гол дозволив йому встановити рекорд Реала.