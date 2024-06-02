Реал здолав Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів: чому це історична перемога

Мадридський Реал обіграв Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024 та здобув свій 15-й трофей в історії, що є рекордом турніру.

Але на цьому історичні моменти поєдинку не завершуються. Зокрема, Карвахаль став найстаршим гравцем "вершкових", який забивав у фіналі ЛЧ, а Вінісіус — перший бразилець в історії, хто відзначався у кількох вирішальних матчах найпрестижнішого єврокубка.

Цифри й факти