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Реал здолав Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів: чому це історична перемога

Микола Дендак — 2 червня, 00:43
Реал здолав Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів: чому це історична перемога

Мадридський Реал обіграв Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024 та здобув свій 15-й трофей в історії, що є рекордом турніру.

Але на цьому історичні моменти поєдинку не завершуються. Зокрема, Карвахаль став найстаршим гравцем "вершкових", який забивав у фіналі ЛЧ, а Вінісіус — перший бразилець в історії, хто відзначався у кількох вирішальних матчах найпрестижнішого єврокубка.

Цифри й факти

  • Реал продовжив свою безпрограшну серію в Лізі чемпіонів. Востаннє королівський клуб поступався 17 травня 2023 року;
  • Переможна серія королівського клубу у фіналах Ліги чемпіонів триває вже 9 матчів;
  • "Галактікос" вперше у своїй історії виграли ЛЧ, не програвши жодної гри.
  • Реал забиває у 13 матчі Ліги чемпіонів поспіль;
  • У поточному розіграші ЛЧ "вершкові" зіграли з усіма можливими представниками Німеччини, та всіх перемогли щонайменше 1 раз;
  • Вінісіус — перший бразилець в історії, хто відзначався у кількох фіналах ЛЧ;
  • Також він став наймолодшим гравцем в історії, що забив у двох фіналах Ліги чемпіонів (23 роки і 325 днів);
  • Карвахаль став найстаршим гравцем "вершкових", який забивав у вирішальному матчі найпрестижнішого єврокубка.
  • Також він забив другий гол в ЛЧ у своїй кар'єрі. Вперше він відзначився у сезоні 2015/16 у ворота донецького Шахтаря;
  • Карло Анчелотті став першим тренером в історії Ліги чемпіонів, який виграв цей турнір п'ять разів.
  • Беллінгем побив рекорд Ікера Касільяса за кількістю матчів у ЛЧ, які він провів у віці до 21 року.
  • Модріч, Карвахаль, Кроос та Начо вшосте виграли Лігу чемпіонів та зрівнялися з культовим Пако Хенто;
  • Лунін виграв 9 трофей у складі Реала.
Боруссія Дортмунд Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2023/24