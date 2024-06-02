Реал здолав Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів: чому це історична перемога
Мадридський Реал обіграв Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024 та здобув свій 15-й трофей в історії, що є рекордом турніру.
Але на цьому історичні моменти поєдинку не завершуються. Зокрема, Карвахаль став найстаршим гравцем "вершкових", який забивав у фіналі ЛЧ, а Вінісіус — перший бразилець в історії, хто відзначався у кількох вирішальних матчах найпрестижнішого єврокубка.
Цифри й факти
- Реал продовжив свою безпрограшну серію в Лізі чемпіонів. Востаннє королівський клуб поступався 17 травня 2023 року;
- Переможна серія королівського клубу у фіналах Ліги чемпіонів триває вже 9 матчів;
- "Галактікос" вперше у своїй історії виграли ЛЧ, не програвши жодної гри.
- Реал забиває у 13 матчі Ліги чемпіонів поспіль;
- У поточному розіграші ЛЧ "вершкові" зіграли з усіма можливими представниками Німеччини, та всіх перемогли щонайменше 1 раз;
- Вінісіус — перший бразилець в історії, хто відзначався у кількох фіналах ЛЧ;
- Також він став наймолодшим гравцем в історії, що забив у двох фіналах Ліги чемпіонів (23 роки і 325 днів);
- Карвахаль став найстаршим гравцем "вершкових", який забивав у вирішальному матчі найпрестижнішого єврокубка.
- Також він забив другий гол в ЛЧ у своїй кар'єрі. Вперше він відзначився у сезоні 2015/16 у ворота донецького Шахтаря;
- Карло Анчелотті став першим тренером в історії Ліги чемпіонів, який виграв цей турнір п'ять разів.
- Беллінгем побив рекорд Ікера Касільяса за кількістю матчів у ЛЧ, які він провів у віці до 21 року.
- Модріч, Карвахаль, Кроос та Начо вшосте виграли Лігу чемпіонів та зрівнялися з культовим Пако Хенто;
- Лунін виграв 9 трофей у складі Реала.