Менділібар — про гол Яремчука: Цей забитий м'яч допоможе йому психологічно

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар висловився щодо дебютного голу Романа Яремчука у матчі 2 туру грецької Суперліги проти Каллітея.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Звичайно, важливо забивати голи, але ми всі тут. Неважливо, чи забив хтось із новачків, чи хтось з футболістів, хто вже давно в клубі. Важливо, що у нас є гравці, які можуть забивати, але кожен, хто зіграв у цьому матчі, повинен вдосконалюватися.

Наприклад, Велде допоміг у нападі, але йому потрібно покращити свою гру в захисті. Те ж саме стосується і Яремчука, якому потрібно покращити свою фізичну форму, бо він пізно приєднався до передсезонної підготовки, але, безумовно, цей гол допоможе йому психологічно", — вважає Менділібар.