Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Менділібар — про гол Яремчука: Цей забитий м'яч допоможе йому психологічно

Володимир Кук — 27 серпня, 11:00
Менділібар — про гол Яремчука: Цей забитий м'яч допоможе йому психологічно
Хосе Луїс Менділібар
ФК Олімпіакос Пірей

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар висловився щодо дебютного голу Романа Яремчука у матчі 2 туру грецької Суперліги проти Каллітея.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Звичайно, важливо забивати голи, але ми всі тут. Неважливо, чи забив хтось із новачків, чи хтось з футболістів, хто вже давно в клубі. Важливо, що у нас є гравці, які можуть забивати, але кожен, хто зіграв у цьому матчі, повинен вдосконалюватися.

Наприклад, Велде допоміг у нападі, але йому потрібно покращити свою гру в захисті. Те ж саме стосується і Яремчука, якому потрібно покращити свою фізичну форму, бо він пізно приєднався до передсезонної підготовки, але, безумовно, цей гол допоможе йому психологічно", вважає Менділібар.

Нагадаємо, що до грецького клубу Роман приєднався цього літа за 2 мільйони євро. У минулому сезоні українець виступав за іспанську Валенсію, за яку провів 9 матчів та забив 4 м'ячі.

Олімпіакос Пірей Роман Яремчук Хосе Луїс Менділібар

Олімпіакос Пірей

Олімпіакос — Фіорентина: анонс і прогноз фіналу Ліги конференцій
Мартінес очолив Олімпіакос
Реал - чемпіон Євроліги-2022/23
Ребров не зацікавлений у роботі в Олімпіакосі
Хамес розірвав контракт з Олімпіакосом

Останні новини