Олімпіакос втрутився у боротьбу з Шахтарем за трансфер гравця юнацької збірної Бразилії – ЗМІ

Грецький клуб Олімпіакос втрутився у боротьбу з донецьким Шахтарем за трансфер 18-річного захисника Ґреміу та юнацької збірної Бразилії Луїса Едуардо.

Про це повідомляє бразильське медіа Lance.

Як зазначається, "гірники" мали з вересня цього року попередню домовленість з бразильським клубом щодо переходу гравця за 8 мільйонів євро. Утім, згодом й Олімпіакос висловив свою зацікавленість у придбанні гравця.

"Трілос" також запропонував за Едуардо 8 мільйонів євро. У зв'язку з конкуренцією, яка склалася за 18-річного бразильця, Ґреміу вирішив підняти цінник за свого вихованця до 12 мільйонів євро.

За даними видання, європейські клуби поки не готові виплатити такі кошти за юного бразильця, проте Шахтар досі користується перевагою у переговорах завдяки попередній згоді, але зацікавленість Олімпіакоса може змінити перебіг ситуації.

Зауважимо, що 18-річний Луїс Едуардо провів за першу команду Ґреміу у своїй кар'єрі 15 матчів, у яких забив 2 голи.

Окрім того, оборонець має досвід гри у юнацькій збірній Бразилії, у складі котрої він відіграв 13 поєдинків та записав до свого активу 3 забиті м'ячі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Шахтар і ПСЖ стежать за 18-річним талантом Палмейраса Луїсом Пачеко.