Мені потрібна така Оболонь: Шищенко – про поразку від Карпат в 11 турі УПЛ

Головний тренер столичної Оболоні Сергій Шищенко прокоментував поразку від Карпат у матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що він був незадоволений діями свої підопічних у першому таймі.

Слова тренера наводить пресслужба Карпат.

"Звісно, ми засмучені. Я не задоволений діями гравців. Гра розділилась на перший та другий тайми. В першій половині зустрічі Карпати зруйнували наші плани. Дуже часто ми втрачали прості м’ячі, десь забракло агресії. Десь забракло агресії на перших хвилинах, коли ми створили стовідсотковий момент. Далі в нас були проблеми через дії Карпат. Другим таймом я задоволений. Ми перебудувались в більш агресивну схему. Тоді вже ми змусили карпатівців помилятися в простих ситуаціях. Я казав гравцям, що мені потрібна така Оболонь, яка була протягом останніх 25 хвилин. Тоді все буде добре", – зазначив фахівець.

Шищенко також відреагував на комплімент з боку тренера Карпат Владислава Лупашка щодо прогресу Оболоні за останній місяць.

"Безперечно, ми прагнемо цього. Я казав, що ця Оболонь – зовсім інша команда. В тактичному плані, в розумінні гри. Гравці розуміють мої вимоги і я дуже задоволений прогресом команди. Але нам є, над чим працювати. Хочеться кращого, але роботи вдосталь. Є проблеми. Гравці ставляться з великою повагою до тренувального процесу, виконують наші вимоги. Ми будемо кращими, я впевнений. Навесні ми побачимо, де опинимось у турнірній таблиці. Ми гратимемо, будемо боротись до кінця. Ми плануємо залишитись в УПЛ", – підкреслив тренер київського клубу.

Львів’яни завдяки цій перемозі набрали 15 очок і піднялися на сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ. Оболонь знаходиться на передостанньому, 15-му місці.