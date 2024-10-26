Психологія має дуже суттєвий вплив: Лупашко – про перемогу над Оболонню в 11 турі УПЛ

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував домашню перемогу над Оболонню в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги, відзначивши суттєвий прогрес столичного клубу.

Слова наставника наводить пресслужба львівського клубу.

"Дуже хороший суперник. Я сказав тренерам Оболоні, що те, що вони зробили за останній місяць – це дуже суттєвий прогрес. Якщо вони будуть продовжувати в цьому ж темпі та керівництво буде їм довіряти та допомагати, то "пивовари" будуть підніматися вверх.



Добре, що ми перемогли – це завжди тішить і відновлення завжди після позитивного результату проходить швидше, бо психологія така річ, яка має дуже суттєвий вплив на все те, що відбувається у світі", – зазначив фахівець.