Тен Гаг — про можливе звільнення: Моя увага зосереджена на фіналі Кубку

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не знайшов слів, щоб прокоментувати можливе звільнення після фіналу Кубку Англії.

Слова нідерландського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Мені нема чого сказати. Просто зосереджуюсь на тому, щоб виграти гру в суботу, а потім на проєкті, продовжую працювати над проектом. Трансфери? Звичайно, я думаю про це, але моя увага зосереджена на суботньому матчі", — сказав тен Гаг.

🚨 Erik ten Hag on if the FA Cup final could be his final game: “I have nothing to say. Just focusing on first win the game on Saturday and then the project, keep going with the project”.



“Transfers? Of course I’m thinking about it, but my focus is until Saturday”. pic.twitter.com/avbLRv5Tla — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024

Раніше повідомлялося, що тен Гаг залишить МЮ після завершення сезону. Головними кандидатами на його місце вважаються наставник Іпсвіча Кріс Маккенна та Маурісіо Почеттіно, якого нещодавно звільнили з Челсі.

Тен Гаг пропрацював у МЮ два сезони. У минулій кампанії його команда посіла третє місце та виграла Кубок ліги. Цей сезон склався гірше — "червоні дияволи" вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів та фінішували на 8 сходинці в АПЛ.

Втім, у них ще є шанс здобути трофей — для цього потрібно перемоги Манчестер Сіті у фіналі Кубку Англії, який відбудеться в суботу, 25 травня.