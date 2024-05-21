Новий претендент: Манчестер Юнайтед може очолити тренер з Чемпіоншипу

Головний тренер Іпсвіча Кіран Маккенна може змінити Ерікатен Гага на посаді наставника Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє FourFourTwo.

Керівництво "червоних дияволів" має заплатити 6 мільйонів євро, щоб підписати контракт зі спеціалістом, оскільки його клуб пробився в Англійську Прем'єр-лігу, посівши друге місце в Чемпіоншипі.

Серед претендентів на 38-річного фахівця також є Брайтон, оскільки напередодні Роберто Де Дзербі оголосив про відхід з клубу.

Зазначимо, що Маккенна вже працював у структурі МЮ. З вересня 2016 до червня 2018 року він був скаутом команди та головним тренером Манчестер Юнайтед U-18, а з липня 2018 до грудня 2018 Кіран був асистентом в основі.

Нагадаємо, після розгромної поразки від Крістал Пелеса в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги з'явилась інформація, що Манчестер Юнайтед може обмінятися тренерами з Баварією.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью хоче знову очолити МЮ.