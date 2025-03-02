Гвардіола: Родрі близький до повернення на поле

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що два гравці команди Оскар Бобб та Родрі близькі до повернення на поле.

Слова іспанського фахівця передає пресслужба Англійської Прем'єр-ліги.

"Ми не можемо грати кожні три дні, звісно, нам потрібні свіжі ноги та гравці, які повертаються до команди. Ми маємо повний склад за винятком Оскара Бобба і Родрі, вони обидва близькі до повернення.

Це перший раз, коли у нас буде більш-менш повний склад. Я майже впевнений, що, якби приблизно так було весь цей сезон, обставини склалися б інакше", – сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що володар Золотого м'яча-2024 Родрі відновив індивідуальні тренування після важкої травми зв'язок коліна.

Нагадаємо, іспанець отримав ушкодження в матчі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбувся 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки. Повернення футболіста на поле очікується не раніше кінця квітня.

Зазначимо, що напередодні Манчестер Сіті здобув перемогу в Кубку Англії над Плімутом, за який виступає український захисник Максим Таловєров.