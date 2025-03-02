Гвардіола: Родрі близький до повернення на поле
Родрі
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Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що два гравці команди Оскар Бобб та Родрі близькі до повернення на поле.
Слова іспанського фахівця передає пресслужба Англійської Прем'єр-ліги.
"Ми не можемо грати кожні три дні, звісно, нам потрібні свіжі ноги та гравці, які повертаються до команди. Ми маємо повний склад за винятком Оскара Бобба і Родрі, вони обидва близькі до повернення.
Це перший раз, коли у нас буде більш-менш повний склад. Я майже впевнений, що, якби приблизно так було весь цей сезон, обставини склалися б інакше", – сказав Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що володар Золотого м'яча-2024 Родрі відновив індивідуальні тренування після важкої травми зв'язок коліна.
Нагадаємо, іспанець отримав ушкодження в матчі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбувся 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки. Повернення футболіста на поле очікується не раніше кінця квітня.
Зазначимо, що напередодні Манчестер Сіті здобув перемогу в Кубку Англії над Плімутом, за який виступає український захисник Максим Таловєров.