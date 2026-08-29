Манчестер Сіті узгодив умови особистого контракту з зіркою Ліверпуля

Манчестер Сіті працює над трансфером вінгера Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, 27-річний гравець вже узгодив умови особистого контракту. Наразі клуби ведуть переговори про суму переходу.

Зазначається, що Ліверпуль готовий продати Гакпо, якщо знайде нового вінгера.

У сезоні-2025/26 Гакпо взяв участь у 52 матчах за Ліверпуль, у яких забив 9 голів та віддав 6 асистів. Його контракт з "червоними" чинний до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавиться Тоттенгем. "Шпори" у разі невдачі з підписанням Гакпо можуть звернути свою увагу на вінгера Челсі Михайла Мудрика.