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Манчестер Сіті узгодив умови особистого контракту з зіркою Ліверпуля

Олександр Булава — 29 серпня 2026, 23:20
Манчестер Сіті узгодив умови особистого контракту з зіркою Ліверпуля
Коді Гакпо
pumafootball/instagram

Манчестер Сіті працює над трансфером вінгера Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, 27-річний гравець вже узгодив умови особистого контракту. Наразі клуби ведуть переговори про суму переходу.

Зазначається, що Ліверпуль готовий продати Гакпо, якщо знайде нового вінгера.

У сезоні-2025/26 Гакпо взяв участь у 52 матчах за Ліверпуль, у яких забив 9 голів та віддав 6 асистів. Його контракт з "червоними" чинний до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавиться Тоттенгем. "Шпори" у разі невдачі з підписанням Гакпо можуть звернути свою увагу на вінгера Челсі Михайла Мудрика.

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