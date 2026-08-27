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Гріліш визначився з пріоритетним клубом у разі відходу з Манчестер Сіті

Олександр Булава — 27 серпня 2026, 20:38
Гріліш визначився з пріоритетним клубом у разі відходу з Манчестер Сіті
Джек Гріліш
Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш визначається зі своїм майбутнім у разі відходу з табору "містян".

Про це повідомив інсайдер Бен Джейкоб.

Пріоритетним напрямком для 30-річного англійця залишається Евертон. Хавбек вже захищав кольори "ірисок" минулого сезону на правах оренди, після чого знову повернувся до Манчестера.

За розвитком подій уважно стежить Астон Вілла. Бірмінгемці, розглядають можливість повернення свого колишнього капітана.

Нагадаємо, що Гріліш грає за "містян" із літа 2021-го, коли перебрався з Астон Вілли. Від моменту переходу відіграв за англійський гранд 159 ігор, у яких забив 17 м'ячів і віддав 23 результативні передачі.

Напередодні Сандерленд зробив офіційний запит щодо оренди вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша.

Евертон Манчестер Сіті Джек Гріліш

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