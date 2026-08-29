Я грав просто жахливо: Шеркі – про матч із Крістал Пелас, у якому він оформив дубль
Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Раян Шеркі негативно оцінив свій виступ у матч проти Крістал Пелас в 2-му турі АПЛ.
Його слова передає Sky Sports.
"Моя гра була посередньою. У першому таймі ми не могли знайти вільні зони. Я грав просто жахливо. Коли я бачу, що Енцо хоче мене замінити, мені це не подобається, і я мушу показати їм, що хочу грати, хочу забити, хочу віддати пас Ерлінгу.
Сьогодні я не віддав йому багато пасів, але наступного разу хочу віддати йому багато пасів".
Коментуючи свій перший гол, Шеркі зазначив, що він його забив на рівні інстинкту.
"Коли Ерлінг не отримав м'яч, це був мій інстинкт. Я дуже радий сьогоднішній перемозі. До зустрічі наступного тижня".
Наприкінці інтерв'ю втрутився зірковий норвезький центрфорвард "містян" Ерлінг Голанд і заявив, що Шеркі відзначився чудовими м'ячами у цій зустрічі.
"Просто скажи те, що насправді маєш на увазі. Ти забив два чудові голи!", – сказав Голанд.
Зазначимо, що завдяки дублям від Шеркі та Голанда манчестерський колектив оформив розгром над "Орлами" (4:1).
Далі на підопічних Енцо Марески очікує протистояння з Ковентрі. Воно відбудеться 5 вересня та розпочнеться о 17:00 (за київським часом).