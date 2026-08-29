Я грав просто жахливо: Шеркі – про матч із Крістал Пелас, у якому він оформив дубль

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Раян Шеркі негативно оцінив свій виступ у матч проти Крістал Пелас в 2-му турі АПЛ.

Його слова передає Sky Sports.

"Моя гра була посередньою. У першому таймі ми не могли знайти вільні зони. Я грав просто жахливо. Коли я бачу, що Енцо хоче мене замінити, мені це не подобається, і я мушу показати їм, що хочу грати, хочу забити, хочу віддати пас Ерлінгу.

Сьогодні я не віддав йому багато пасів, але наступного разу хочу віддати йому багато пасів".