Манчестер Сіті з дублями Шеркі та Голанда розгромив Крістал Пелес у 2-му турі АПЛ

У п'яницю, 28 серпня, відбувся матч 2-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2026/27, у якому Манчестер Сіті на виїзді переміг Крістал Пелес.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Рахунок на 17-й хвилині відкрив Ерлінг Голанд, а на початку другого тайму Раян Шеркі подвоїв перевагу гостей. Господарі поля змогли скоротити відставання на початку другої 45-хвилинки завдяки автоголу від Доннарумми, однак через кілька хвилин Шеркі повернув перевагу "містян" в +2, оформивши дубль.

Ну а крапку у протистоянні поставив Голанд, забивши за 6 хвилин до завершення основного часу та також оформивши дубль.

Чемпіонат Англії – АПЛ

2 тур, 28 серпня

Крістал Пелес – Манчестер Сіті 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Голанд, 0:2 – 54 Шеркі, 1:2 – 56 Доннарумма (аг), 1:3 – 59 Шеркі, 1:4 – 84 Голанд

Напередодні Челсі переграв Фулгем у 1 турі АПЛ.