Гвардіола назвав фаворитів Євро-2024
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що Іспанія та Німеччина є фаворитами чемпіонату Європи-2024. Також наставник "містян" відзначив збірну Англії.
Слова іспанського фахівця передає журналіст Віктор Наварро.
"Німеччина, Іспанія — головні фаворити Євро-2024. Англія повинна зробити цей крок, вони дуже близькі. У них дуже хороше покоління від півзахисту до нападників. Оскільки я живу в Англії, мені дуже цікаво спостерігати за їхніми успіхами", — сказав Гвардіола.
Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.