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Гвардіола назвав фаворитів Євро-2024

Станіслав Лисак — 10 червня, 18:06
Гвардіола назвав фаворитів Євро-2024

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що Іспанія та Німеччина є фаворитами чемпіонату Європи-2024. Також наставник "містян" відзначив збірну Англії.

Слова іспанського фахівця передає журналіст Віктор Наварро.

"Німеччина, Іспанія — головні фаворити Євро-2024. Англія повинна зробити цей крок, вони дуже близькі. У них дуже хороше покоління від півзахисту до нападників. Оскільки я живу в Англії, мені дуже цікаво спостерігати за їхніми успіхами", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

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