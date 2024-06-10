Гвардіола назвав фаворитів Євро-2024

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що Іспанія та Німеччина є фаворитами чемпіонату Європи-2024. Також наставник "містян" відзначив збірну Англії.

Слова іспанського фахівця передає журналіст Віктор Наварро.

"Німеччина, Іспанія — головні фаворити Євро-2024. Англія повинна зробити цей крок, вони дуже близькі. У них дуже хороше покоління від півзахисту до нападників. Оскільки я живу в Англії, мені дуже цікаво спостерігати за їхніми успіхами", — сказав Гвардіола.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Pep, favoritos #euro2024 (lo que dice de Inglaterra, quizás en clave seleccionador)



“Alemania, España”



“Inglaterra. Le falta dar este paso. Se están acercando. Tienen una generación muy buena de medio campo a adelante. Como vivo allí tengo mucho interés de ver cómo le va” pic.twitter.com/DdnXb5OI9w — Víctor Navarro (@victor_nahe) June 10, 2024

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.