Вернидуб прокоментував виліт Кривбаса з кваліфікації Ліги Європи

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував поразку у кваліфікації Ліги Європи проти Вікторії.

Про це він заявив на YouTube-каналі "УПЛ ТБ".

"Дві гри програли — трохи сумно. Я мушу визнати, що Вікторія — хороша команда, яка має європейський досвід. Ми цей шлях тільки розпочинаємо. По грі ми не сильно поступалися, але були помилки у першому матчі, тут були моменти. Були рівні матчі, але їм десь пощастило, а нам — ні. Набираємось досвіду і йдемо далі. Не зуміли забити сьогодні, а так могли б десь закритися та перейти на контратаки, які нам вдаються. Ми хотіли, але не змогли, та і ті, хто вийшов на заміну, не зуміли посилити гру.

Далі Бетіc... Завжди такі суперники мені трапляються в єврокубках... У Зорі були Лейпциг, Феєнорд, Легія в найкращі часи. Тепер ось Бетіс іспанський. Буде цікаво", — сказав Вернидуб.

Зазначимо, що підопічні Юрія вилетіли в кваліфікації Ліги Конференцій після поразки від чеської Вікторії у двоматчевому протистоянні в 3 етапі кваліфікації ЛЄ. Перший поєдинок між командами проходив у Словаччині та завершився поразкою 2:1. Українці першими відкрили рахунок, але потім пропустили два голи.

Матч-відповідь відбувся за тиждень в Чехії. Український колектив мінімально поступився. Єдиний гол у поєдинку на старті другого тайму забив нападник Даніель Вашулін.

Надалі криворізький Кривбас зіграє проти іспанського Бетіса в плейоф кваліфікації ЛК. Команди проведуть першу гру за тиждень, 22 серпня, на міському стадіоні в словацькому Кошице. Друга зустріч між командами запланована на 29 серпня.