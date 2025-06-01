Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Індзагі може покинути Інтер після ганебної поразки в фіналі Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 1 червня 2025, 11:05
Сімоне Індзагі
Сімоне Індзагі
Getty Images

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі може залишити команду після поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів із рахунком 5:0.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

49-річний італійський наставник зустрінеться з керівництвом "нерадзуррі", щоб обговорити своє майбутнє.

Шанси на відхід Індзагі є реальними, тренер Інтера має пропозицію від Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.

Раніше Сімоне коментував чутки про можливу зміну команди та підтверджував інтерес від клубів із Середнього Сходу.

Напередодні міланський клуб зазнав розгромної поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів. Ця перемога парижан стала найбільшою в історії фіналів ЛЧ.

Читайте також :
Відео Фото Новий гранд європейського футболу: що нам подарував фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Інтер

Нагадаємо, що Сімоне Індзагі очолив Інтер у липні 2021-го після 5 років на чолі Лаціо. Під керівництвом італійця "нерадзуррі" виграли чемпіонат Італії, двічі Кубок та тричі Суперкубок країни.

Інтер Ліга чемпіонів ПСЖ Сімоне Індзагі ПСЖ – Інтер

Ліга чемпіонів

Фани ПСЖ перетворили Париж на пекло: вуличні заворушення, сльозогінний газ і понад 400 арештів
Відтворили святкування з донькою: фанати ПСЖ віддячили тренеру за требл символічним перформансом
Думаю, ми це заслужили, – Енріке висловився про перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів
Новий гранд європейського футболу: що нам подарував фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Інтер
ПСЖ – Інтер: відео голів та огляд матчу

Останні новини