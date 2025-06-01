Індзагі може покинути Інтер після ганебної поразки в фіналі Ліги чемпіонів

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі може залишити команду після поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів із рахунком 5:0.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

49-річний італійський наставник зустрінеться з керівництвом "нерадзуррі", щоб обговорити своє майбутнє.

Шанси на відхід Індзагі є реальними, тренер Інтера має пропозицію від Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.

Раніше Сімоне коментував чутки про можливу зміну команди та підтверджував інтерес від клубів із Середнього Сходу.

🚨 Simone Inzaghi will meet with Inter board at the beginning of next week to discuss his future.



The chances to part ways are concrete with Al Hilal proposal available on the table. 👀🇸🇦 pic.twitter.com/4FbuvfATJa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2025

Напередодні міланський клуб зазнав розгромної поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів. Ця перемога парижан стала найбільшою в історії фіналів ЛЧ.

Нагадаємо, що Сімоне Індзагі очолив Інтер у липні 2021-го після 5 років на чолі Лаціо. Під керівництвом італійця "нерадзуррі" виграли чемпіонат Італії, двічі Кубок та тричі Суперкубок країни.