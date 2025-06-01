Індзагі може покинути Інтер після ганебної поразки в фіналі Ліги чемпіонів
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі може залишити команду після поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів із рахунком 5:0.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
49-річний італійський наставник зустрінеться з керівництвом "нерадзуррі", щоб обговорити своє майбутнє.
Шанси на відхід Індзагі є реальними, тренер Інтера має пропозицію від Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.
Раніше Сімоне коментував чутки про можливу зміну команди та підтверджував інтерес від клубів із Середнього Сходу.
Напередодні міланський клуб зазнав розгромної поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів. Ця перемога парижан стала найбільшою в історії фіналів ЛЧ.
Нагадаємо, що Сімоне Індзагі очолив Інтер у липні 2021-го після 5 років на чолі Лаціо. Під керівництвом італійця "нерадзуррі" виграли чемпіонат Італії, двічі Кубок та тричі Суперкубок країни.