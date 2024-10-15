Ексгравець Інгульця: Кобіну потрібні ті, хто буде мовчати і робити те, що він хоче

Колишній вінгер Інгульця Ярослав Богунов вважає, що Василь Кобін позбувся його, бо не хоче, щоб у його команді були гравці з власною думкою.

Про це він заявив у інтерв’ю "Українському футболу".

"Кобін так вирішив – і все. При цьому в обличчя ніяких претензій мені не висловлював. Після матчу з Оболонню (1:2) я прийшов на ранкове тренування, Кобін стояв спілкувався із Сашею Козаком. Козак до мене підійшов й сказав: "Ярік, ти не тренуєшся. Так вирішив Кобін". Я підійшов одразу й сказав: "Навіщо ви через Сашу передаєте? Я від вас у двох метрах. Підійдіть й скажіть мені особисто". Кобін сказав, що, мовляв, це рішення не обговорюється. Типу я роблю, що хочу, граю у свій футбол, багато розмовляю, постійно чимось не задоволений і все таке. Я відповів, що більше не маю ніякого бажання продовжувати цей діалог. Повторюся, до Кобіна усе було чудово та прекрасно. Команда грала у якісний красивий футбол та досягала результату"

Ярослав не вважає, що Кобін вирішив відсторонити через момент у матчі з Оболонню, коли гравець не повернувся в захист і суперник забив гол.

"Та ні, не через це. Це просто наші особисті відносини. Я ж не маленький хлопчик. Одразу відчув та побачив, що Кобіну не потрібні люди, які мають свою думку та бачення. Потрібні ті, які будуть мовчати та робити те, що він хоче. А який з цього результат? Подивімося правді в очі. Останнє місце? Щодо матчу з Оболонню, то це ігровий момент. Я рухався із м’ячем і мене потягнули назад. Зупинився, бо це фол. Потім побачив, що суддя не свистить, і почав повертатися назад. У нас із Кобіним ніякого діалогу щодо цього моменту не було. Просто, мабуть, шукали за що прибрати. Ну, ось з’явився моментик, за який зачепилися. Заради Бога"

Богунов виступав за Інгулець із серпня 2023 року.