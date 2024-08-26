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Шовковський висловив подяку ЗСУ напередодні гри із Зальцбургом у ЛЧ

Володимир Кук — 26 серпня, 22:44
Шовковський висловив подяку ЗСУ напередодні гри із Зальцбургом у ЛЧ
Олександр Шовковський
ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський перед матчем плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбурга прокоментував масований обстріл України російськими військами та подякував нашим захисникам і захисницям за їхню роботу, за те, що дають нам можливість грати у футбол.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Насамперед, хотів би приєднатися до слів, які щойно сказав Володимир Бражко: зранку ми усі були знервовані через масований обстріл в Україні. Те, що відбувається у нас в країні протягом останніх десяти років та двох з половиною років повномасштабного вторгнення Росії, накладає відбиток на усі наші думки та почуття. Ми не відокремлюємо себе від України та нашого народу, хоча і перебуваємо за кордоном.

Це дуже непросто, і дай боже, щоб більше ніхто і ніколи подібного не відчував. Також хочу висловити безмежну подяку нашим захисникам і захисницям за їхню роботу, за те, що дають нам можливість грати у футбол та дарувати вкрай необхідні позитивні емоції. Це непросто, але ми чудово розуміємо, що їм набагато складніше.

Ви, мабуть, вже помітили, що з нами немає Віталія Буяльського на жаль, він ще після матчу з Карпатами погано себе почував, у нього піднялась температура. Тому, щоб не заразити команду, він залишився в Україні й через хворобу навіть не долучився до колективу у Любліні при підготовці до першої гри. Плюс відсутні Володимир Шепелєв та Максим Дячука, якому зробили операцію.

До речі, відтоді вже пройшло три тижні, сьогодні йому вже зняли пов’язку, і він відновлюється на нашій базі у Києві. Усі інші гравці готові вийти на поле або з перших хвилин, або на заміну, щоб зробити усе від них залежне для досягнення результату", сказав Шовковський.

Нагадаємо, перший матч був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

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