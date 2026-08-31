Костюк та гравці Динамо проігнорували флешінтерв'ю після матчу з Буковиною

Тренерський штаб та футболісти київського Динамо проігнорували спілкування з пресою після матчу 4-го туру Української Прем'єр-ліги.

Головний тренер киян Ігор Костюк та всі гравці команди відмовилися надати коментар УПЛ ТБ після поєдинку проти чернівецької Буковини, у якому динамівці зазнали сенсаційної поразки з рахунком 0:3.

Востаннє в УПЛ Динамо програвало з різницею у три м'ячі ще у вересні 2022 року (тоді кияни поступилися Дніпру-1 із тим самим рахунком 0:3).

Наразі у киян в активі шість очок, після перемог у матчах проти Вереса (2:1) та Колоса (2:1). "Біло-сині" наразі посідають шосте місце у турнірній таблиці першості.

Напередодні було затверджено розклад матчів 6-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.